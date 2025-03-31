Третий пострадавший в ДТП с сыном алтайского бизнесмена в Новосибирске умер в больнице

Нетрезвый водитель на BMW врезался в автомобиль такси 26 марта.В медицинском учреждении скончался ещё один пострадавший в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 26 марта на пересечении Красного проспекта и улицы Гоголя в Новосибирске.
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