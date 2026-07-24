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Наш потерянный мир

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Названы уязвимые места «Летучей лисицы» ВСУ

Названы уязвимые места «Летучей лисицы» ВСУ

Тяжелые беспилотники Вооруженных сил Украины А-22 «Летучая лисица», способные нести авиационную бомбу, могут запускаться с обычной автодороги, однако у них есть уязвимые места, которые позволяют их сбивать.

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