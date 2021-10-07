CNN: «Российские хакеры» регулярно пытаются взломать правительственные сети США

Группировка хакеров, якобы находящаяся в России, в последние месяцы неоднократно пыталась взломать правительственные сети США и некоторых стран Европы, сообщил телеканал CNN со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности.
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