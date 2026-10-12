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Федор Бондарчук, Алсу и Игорь Крутой собрались в Большом театре, чтобы поздравить мастеров закулисья

Федор Бондарчук, Алсу и Игорь Крутой собрались в Большом театре, чтобы поздравить мастеров закулисья

Звезды приняли участие в церемонии награждения победителей чемпионата «АртМастерс» в Большом театре. Игорь Крутой и Алсу Пресс-служба «АртМастерс» Торжественной церемонией в Большом театре завершился VII Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «АртМастерс».

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