Федор Бондарчук, Алсу и Игорь Крутой собрались в Большом театре, чтобы поздравить мастеров закулисья

Звезды приняли участие в церемонии награждения победителей чемпионата «АртМастерс» в Большом театре. Игорь Крутой и Алсу Пресс-служба «АртМастерс» Торжественной церемонией в Большом театре завершился VII Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «АртМастерс».
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