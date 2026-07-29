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Газета.ру

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Супруги получат от eBay $50 млн за то, что им прислали тараканов и маску свиньи

Супруги получат от eBay $50 млн за то, что им прислали тараканов и маску свиньи

Компания eBay выплатит $50 млн супругам, которым прислали тараканов и маску свиньи, пишет NBC News. Дэвид и Инна Штайнеры ведут издание об электронной коммерции, которое в том числе освещало деятельность eBay.

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