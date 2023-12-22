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Театр абсурда

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Губернатор Курганской области предлагает ввести для мигрантов обязательный тест на наркотики

Губернатор Курганской области предлагает ввести для мигрантов обязательный тест на наркотики

Об этом Вадим Шумков написал после участия в заседании Государственного антинаркотического комитета под председательством министра внутренних дел Владимира Колокольцева:"Наш регион беспокоит, что более 75% от всех видов преступлений, совершаемых мигрантами, связаны с распространением наркотиков.

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