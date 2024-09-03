Эксперты уверены, что система ОСАГО может развалиться в ближайшие три года В России ОСАГО может подорожать минимум на 30% из-за цен на запчасти, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на Национальный автомобильный союз (НАС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии