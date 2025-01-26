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Лукашенко заявил о том, что союз ЕС с Россией был бы мощнее Китая

Лукашенко заявил о том, что союз ЕС с Россией был бы мощнее Китая

Глава Белоруссии порекомендовал Брюсселю возобновить сотрудничество с Россией.Александр Лукашенко считает, что Евросоюз - это мощное самодостаточное объединение, которому пора выйти из-под опеки американцев и стать самостоятельным.

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Комментарии
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Eduard
Европаэто международный сюрод.Это сборище убоних стран,многие из которых как паразиты живут за чужой ссет.Германия работает,а они жрут! Китай не такой!
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