HMD, выпускавшая смартфоны Nokia, — всё. Компания уходит с некоторых рынков и сокращает выпуск новых моделей

Компания намерена сосредоточиться на корпоративных устройствах Компания HMD Global, выпускающая смартфоны под собственным брендом и телефоны Nokia, собирается сократить присутствие на отдельных рынках и уменьшить производство устройств для глобального портфолио.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым