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HMD, выпускавшая смартфоны Nokia, — всё. Компания уходит с некоторых рынков и сокращает выпуск новых моделей

HMD, выпускавшая смартфоны Nokia, — всё. Компания уходит с некоторых рынков и сокращает выпуск новых моделей

Компания намерена сосредоточиться на корпоративных устройствах Компания HMD Global, выпускающая смартфоны под собственным брендом и телефоны Nokia, собирается сократить присутствие на отдельных рынках и уменьшить производство устройств для глобального портфолио.

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