“Two top appointees of President Donald Trump, including the deputy secretary of State, have been embroiled in a monthslong fight that include accusations of leaks to the media and ‘bizarre’ threats of defamation — all over emails that at times included more than a dozen administration officials,” Politico reports.
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