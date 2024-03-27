Русская весна
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Русская весна

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Истерия и страх в воздушном пространстве Польши

Истерия и страх в воздушном пространстве Польши

С текущего февраля в Польше действует навигационное предупреждение. Согласно карте, оно распространяется на регионы восточной Польши, граничащие с Россией, Беларусью, а также затрагивает участок Балтийского моря восточнее Гданьска.

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Комментарии
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Галина 123
Какие же они все твари, начиная от небратьев и заканчивая Австралией.
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11 час.

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