Истерия и страх в воздушном пространстве Польши

С текущего февраля в Польше действует навигационное предупреждение. Согласно карте, оно распространяется на регионы восточной Польши, граничащие с Россией, Беларусью, а также затрагивает участок Балтийского моря восточнее Гданьска.
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