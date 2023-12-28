Председатель СК России поручил организовать проверку по информации о разрушении в центре Москвы дома с уникальной архитектурой

В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что жильцы многоквартирного дома на улице Малая Никитская, не имеющего охранного статуса, но входящего во многие путеводители Москвы в связи с уникальной архитектурой, обеспокоены ремонтными работами в нежилом помещении, расположенном на нижнем этаже здания.
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