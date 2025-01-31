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Всё о женщинах

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EJN: расставание приводит к уменьшению гиппокампа у переживших детскую травму

EJN: расставание приводит к уменьшению гиппокампа у переживших детскую травму

Международная команда ученых выяснила, что у молодых людей, переживших жестокое обращение в детстве, разрыв романтических отношений может быть связан с уменьшением объема гиппокампа — области мозга, отвечающей за память и эмоциональную регуляцию.

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