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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анисимова провела и выиграла первый матч за 8 месяцев. В прошлом году она брала перерыв в карьере, чтобы позаботиться о ментальном здоровье

Экс-21-я ракетка мира Аманда Анисимова обыграла Анастасию Павлюченкову в первом круге в Окленде – 7:5, 6:4.

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