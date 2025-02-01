В Екатеринбурге завершили строительство «УГМК-Арены». Специалисты Рострееста поставили на кадастровый учет ее и вторую очередь «Дацюк Арены», завершенную в середине января.
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В Екатеринбурге завершили строительство «УГМК-Арены». Специалисты Рострееста поставили на кадастровый учет ее и вторую очередь «Дацюк Арены», завершенную в середине января.
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