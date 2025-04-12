Самый простой способ профилактики варикозного расширения вен

Рекомендуется принимать такое положение минимум дважды в день на 2-3 минуты или больше для повышения энергетического тонуса вашего тела и расслабления Подъем ног выше головы до и после напряженных физических занятий — прекрасный способ борьбы с усталостью нижних конечностей.