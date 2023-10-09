Жители Самары рассказали, кого из киноперсонажей хотели бы видеть своими коллегами

Жители Самары рассказали, с кем хотели бы поработать из киноперсонажей.В Самаре местные жители поделились своими предпочтениями относительно героев фильмов, с которыми они бы хотели поработать в реальной жизни.
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