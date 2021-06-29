Культура на ..., министр в ..., всем по ... Вот такое вертикальное развитие... вниз

Медвежий уголТуризмКультура на ..., министр в ..., всем по ... Вот такое вертикальное развитие... вниз Моя Поляна Ух, ты, по-моему я пропустила превращение министерства культуры в министерство сельского хозяйства.Вернуться к статье187НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна ПоздееваЭта "барышня, которая в свое время предельно честно высказалась " еще и пишет с ошибками, причем их много в таком коротком тексте!Православный Коммунист Православный Коммунистнееее.... !!! без великого Сталина нам жизни не будет !! будут педерастия, разврат и фашизм с сатанинским капитализмом !Православный Коммунист Православный Коммунистэта шлюшка родственница михалкова ! а михалков фашистов любит ! как и путин ! и что нам крестьянам остаётся ...Natalia ZosimovaМне кажется имя нынешней культуре - пошлость. Министр Любимова странная особа и на своем ли месте?. Как можно руководить той областью , в необходимости которой ты сомневаешься?Natalia ZosimovaЧто интересноВалентин ЩербаковЗдравоохранение с подбитым крылом, образование в загоне, а культура вообще летит в пропастьВиталийПомню период правления Мединского. После принятия программы строительства культурных центров по всей стране (первоначально 6: Калуга, Кавказ, Сибирь, Дальний восток и ещё не помню) чиновники из Минкультуры атаковали меня с требованием предоставить им до публикации аукционную документацию, чтобы обеспечить результат под конкретного исполнителя. Я их мягко послал, сославшись на закон: знакомиться с документацией можно только после публикаци на официальном сайте госзакупок. Печальна судьба некоторых из тех. Не знаю, что с ними сейчас, но тогда посадили не одного, не факт, что именно за это. Направленность деятельности определённая.Александр ТурчинИз говна как ни старайся, а конфета не получится. А ВВП пора бы взглянуть на свою страну сняв розовые очки.M TИли стране пора посмотреть на ВВП без розовых очков?ВВасилийА он и глядит на страну, через дуршлаг , щедро осыпая нас лапшой.bianka БелаяМединского критиковали. Поменяли на Любимову. И это вообще дно.Горбатюк ВалерийДля начала надо прекратить государственное финансирование этой мразоты. Тогда жадное до халявного бабла дерьмо само разбежится. И уже ПОСЛЕ этого наду будет начинать думать, ЧТО возрождать, ЗАЧЕМ, и на какие суммы...ННаталияСтатья правильная. В сельском хозяйстве- навоз лучшее удобрение. Современную культуру профильное министерство удобряет тем же компонентом.МайяПро культуру... Кто-нибудь посоветует почитать интересного и умного писателя современной России? Ребята, давно ищу((M TА откуда ему взяться? Талантам нужно помогать... бездарности пробьются сами! Вот бездарности и стали "общественностью" с соответствующим менталитетом.ННаталияЭто, правда, не совсем уж новое, но, если не читали: "Жили-были старик со старухой", автор Е. Котишонок, лауреат премии "Ясная поляна". Есть еще продолжения, "Против часовой стрелки" и "Когда уходит человек".МайяСпасибо.ВВасилийНда, велика Россия - а министров-профессионалов нет.Комментировать
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