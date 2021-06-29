Медвежий угол

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Культура на ..., министр в ..., всем по ... Вот такое вертикальное развитие... вниз

Культура на ..., министр в ..., всем по ... Вот такое вертикальное развитие... вниз

Моя Поляна Ух, ты, по-моему я пропустила превращение министерства культуры в министерство сельского хозяйства.

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Анна Поздеева
Эта "барышня, которая в свое время предельно честно высказалась " еще и пишет с ошибками, причем их много в таком коротком тексте!
Православный Коммунист Православный Коммунист
нееее.... !!! без великого Сталина нам жизни не будет !! будут педерастия, разврат и фашизм с сатанинским капитализмом !
Православный Коммунист Православный Коммунист
эта шлюшка родственница михалкова ! а михалков фашистов любит ! как и путин ! и что нам крестьянам остаётся ...
Natalia Zosimova
Мне кажется имя нынешней культуре - пошлость. Министр Любимова странная особа и на своем ли месте?. Как можно руководить той областью , в необходимости которой ты сомневаешься?
Natalia Zosimova
Что интересно
Валентин Щербаков
Здравоохранение с подбитым крылом, образование в загоне, а культура вообще летит в пропасть
Виталий
Помню период правления Мединского. После принятия программы строительства культурных центров по всей стране (первоначально 6: Калуга, Кавказ, Сибирь, Дальний восток и ещё не помню) чиновники из Минкультуры атаковали меня с требованием предоставить им до публикации аукционную документацию, чтобы обеспечить результат под конкретного исполнителя. Я их мягко послал, сославшись на закон: знакомиться с документацией можно только после публикаци на официальном сайте госзакупок. Печальна судьба некоторых из тех. Не знаю, что с ними сейчас, но тогда посадили не одного, не факт, что именно за это. Направленность деятельности определённая.
Александр Турчин
Из говна как ни старайся, а конфета не получится. А ВВП пора бы взглянуть на свою страну сняв розовые очки.
M T
Или стране пора посмотреть на ВВП без розовых очков?
Василий
А он и глядит на страну, через дуршлаг , щедро осыпая нас лапшой.
bianka Белая
Мединского критиковали. Поменяли на Любимову. И это вообще дно.
Горбатюк Валерий
Для начала надо прекратить государственное финансирование этой мразоты. Тогда жадное до халявного бабла дерьмо само разбежится. И уже ПОСЛЕ этого наду будет начинать думать, ЧТО возрождать, ЗАЧЕМ, и на какие суммы...
Наталия
Статья правильная. В сельском хозяйстве- навоз лучшее удобрение. Современную культуру профильное министерство удобряет тем же компонентом.
Майя
Про культуру... Кто-нибудь посоветует почитать интересного и умного писателя современной России? Ребята, давно ищу((
M T
А откуда ему взяться? Талантам нужно помогать... бездарности пробьются сами! Вот бездарности и стали "общественностью" с соответствующим менталитетом.
Наталия
Это, правда, не совсем уж новое, но, если не читали: "Жили-были старик со старухой", автор Е. Котишонок, лауреат премии "Ясная поляна". Есть еще продолжения, "Против часовой стрелки" и "Когда уходит человек".
Майя
Спасибо.
Василий
Нда, велика Россия - а министров-профессионалов нет.

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