https://svpressa.ru/p/42/420/420635/l-420635.jpg?v=171968329. Украинские солдаты: Это билет в один конец, из города никто не возвращается Самостийные источники, близкие к той части офицеров Генштаба ВСУ, которая не аффилирована с Банковой, сообщили, что российская армия начала наступление с двух направлений в городе Красногоровка с целью окружения Центральной районной больницы и микрорайона «Солнечный».