Разработана аллерген-специфическая иммунотерапия, направленная на печень, для лечения аллергических заболеваний дыхательных путей

У людей с аллергией воздействие распространенных аллергенов, таких как пылевые клещи, пыльца или шерсть домашних животных, вызывает перепроизводство воспалительных сигналов, что приводит к сужению дыхательных путей и чрезмерному образованию слизи.
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