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Жителей квартир могут обязать устанавливать газоанализаторы

Жителей квартир могут обязать устанавливать газоанализаторы

Инициативу об установке устройств, которые должны оповещать об утечке газа, в ближайшее время рассмотрит Госдума, сообщило РИА ФАН со ссылкой на комментарий замруководителя комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой для «Известий».

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