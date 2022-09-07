Жителей квартир могут обязать устанавливать газоанализаторы

Инициативу об установке устройств, которые должны оповещать об утечке газа, в ближайшее время рассмотрит Госдума, сообщило РИА ФАН со ссылкой на комментарий замруководителя комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой для «Известий».