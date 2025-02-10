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ЦСКА подписал легионера, экс-футболист «Спартака» может потерять работу в Европе. Трансферы и слухи дня

ЦСКА подписал легионера, экс-футболист «Спартака» может потерять работу в Европе. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в РоссииТрансфер Илича в «Спартак» под угрозой срываGetty ImagesПрезидент «Торино» Урбано Кайро сообщил о трудностях с трансфером полузащитника Ивана Илича в «Спартак».

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