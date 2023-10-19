WP: несогласный с военной помощью Израилю чиновник Госдепа США уволился

Чиновник Госдепартамента США Джош Пол ушел в отставку со своего поста из-за несогласия с решением официального Вашингтона передать Израилю военную помощь на фоне обострения палестино-израильского конфликта.
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