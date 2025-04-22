Умер Зураб Церетели: легендарному скульптору был 91 год

Ушел из жизни легендарный скульптор Зураб Церетели. Его сердце остановилось в возрасте 91 годаВ возрасте 91 года умер выдающийся скульптор, художник и президент Российской академии художеств Зураб Церетели.
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