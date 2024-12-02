Бывших предправления и акционера российского банка осудили в их отсутствие

Савеловский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего председателя правления Русстройбанка Андрея Струкова по делу о мошенничестве с векселями на два миллиона рублей и выводе из России денег.
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