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Под Смоленском ребёнок упал на электропровода на железной дороге и получил страшные ожоги

Под Смоленском ребёнок упал на электропровода на железной дороге и получил страшные ожоги

Сильнейшие ожоги после удара током получил семилетний ребёнок в Смоленской области.Под Смоленском семилетний мальчик упал на электропровода, сообщает Западное МСУ на транспорте СК России.

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