Новосибирский сервис "Моя охота" заинтересовал другие регионы России

Мобильное приложение "Моя охота" представили в Новосибирске в рамках форума "ПРОФ-IT.Созданный в Новосибирской области сервис по выдаче электронных разрешений на охоту привлёк внимание жителей других регионов России.
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