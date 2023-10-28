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  • олег олейник
    хорошо !"Параллельный имп...
  • Россиянин
    А чего мелочатся то? Надо что то помщнее сбросить на пиндосов. Например КАБ-3000. Пиндосам не нужно будет тратить вре...Новый удар по вое...
  • Юрий Федоров
    Газ на заправках вырос гораздо больше, за месяц с 27 до 33 рублей. Мишустин по этому поводу ещё ничего не заявил?Адаптация пройден...

Новосибирский сервис "Моя охота" заинтересовал другие регионы России

Новосибирский сервис "Моя охота" заинтересовал другие регионы России

Мобильное приложение "Моя охота" представили в Новосибирске в рамках форума "ПРОФ-IT.Созданный в Новосибирской области сервис по выдаче электронных разрешений на охоту привлёк внимание жителей других регионов России.

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