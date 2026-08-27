Страшная сила: юбилейная выставка, посвященная Фаине Раневской, работает в Музее кино

27 августа Фаине Георгиевне Раневской исполняется 130 лет. К юбилею великой актрисы на Арбате открылась выставка «Цитаты Раневской и о Раневской», а Музей кино приурочил трогательную экспозицию «Вполне нормальная психопатка», иллюстрирующую этапы и зигзаги ее творческого пути.
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