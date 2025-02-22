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Владимир Путин назвал участников СВО героями Дня защитника Отечества

Владимир Путин назвал участников СВО героями Дня защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин отметил участников специальной военной операции как главных героев Дня защитника Отечества в видеообращении.

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