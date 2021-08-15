Reuters: США приступили к эвакуации сотрудников посольства в Кабуле

RT НА РУССКОМПолитикаReuters: США приступили к эвакуации сотрудников посольства в КабулеСША начали эвакуацию своего посольства в Кабуле, часть дипломатов уже покидает город, сообщил агентству Reuters источник.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИСИван СеменовСША - сволчи! Наср.ли, развонялись и в кусты! Более поганой страны чем США могут быть только Англичане, эти твари веками источали одно дерьмо. В целом, англосаксы - сатанинское отродие источающее зло, ненависть и паразитизм!Комментировать
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