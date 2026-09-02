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Татар-информ

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В Татарстане стартовал конкурс «Школьный экопатруль»

В Татарстане стартовал конкурс «Школьный экопатруль»

Фото: пресс-служба МЭПР РТ В республике начался прием заявок на новый этап республиканского конкурса «Школьный экопатруль», реализуемого в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».

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