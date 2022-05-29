Риелторы предложили полностью отменить налог при продаже жилья семьями с детьми

В российское правительство и Министерство финансов направлено предложение освободить от уплаты налога при продаже единственного жилья семьи, в которых растут несовершеннолетние дети, а также граждан, которым такая квартира досталась в наследство.
В российское правительство и Министерство финансов направлено предложение освободить от уплаты налога при продаже единственного жилья семьи, в которых растут несовершеннолетние дети, а также граждан, которым такая квартира досталась в наследство.
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