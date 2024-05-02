Когда летняя жара вернется в Алтайский край

Какие дни в мае можно смело посвятить отдыху на природе или поездке на дачу Первые жаркие дни в Алтайском крае, после затянувшейся холодной и пасмурной погоды, ожидаются в субботу и воскресенье 4 и 5 мая.
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