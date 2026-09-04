Медведи вынудили мэра Братска ввести в городе особый режим

В Братске ввели режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к окраинам города и дачным массивам, сообщил мэр Александр Дубровин.
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