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Русская весна

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Медведи вынудили мэра Братска ввести в городе особый режим

Медведи вынудили мэра Братска ввести в городе особый режим

В Братске ввели режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к окраинам города и дачным массивам, сообщил мэр Александр Дубровин.

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