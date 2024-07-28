В ямальском заказнике лосиха и ее детеныш попали в объектив фотоаппарата

В Верхнеполуйском заказнике заметили лосей — маму и детеныша. Животные прогуливались утром вдоль реки в поиске вкусных трав, сообщила Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения ЯНАО.
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