ВМС США понесли миллиардные убытки из-за простоев подлодок

ВМС США за последние десять лет потеряли около 3,4 миллиарда долларов из-за простоев многоцелевых подводных лодок, вызванных нехваткой возможностей для ремонта и загруженностью верфей, следует из данных государственного аудита, изученных РИА Новости.
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