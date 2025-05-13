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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Кьюбан не мог перестать кричать, когда узнал, что «Даллас» получил 1-й пик драфта

Патрик Дюмон, новый владелец «Мэверикс», не мог следить за трансляцией сам, поэтому Кьюбан держал его в курсе.

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