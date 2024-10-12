Пациенты с меланомой получат первыми вакцину от рака - Гинцбург

Первые испытания российской вакцины от онкологических заболеваний получат пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им .
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