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Пятеро альпинистов погибли на Эльбрусе

Пятеро альпинистов погибли на Эльбрусе

Спасатели подтвердили гибель трех альпинистов на Эльбрусе, еще пять найдены живыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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