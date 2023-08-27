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"Доказательства неопровержимые" История с «яхтой Путина» за 3 миллиарда получила неожиданное продолжение — рассказываю подробности

"Доказательства неопровержимые" История с «яхтой Путина» за 3 миллиарда получила неожиданное продолжение — рассказываю подробности

Все же помнят горе-разоблачителей, рассказывающих о роскошном «дворце Путина», и не приводящих ни единого доказательства? Вот теперь у них появились, что называется, «последователи».

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Комментарии
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Надежда Белугина
Кому-то хочется. чтобы президент жил на острове в шалаше, лаптях и парике, управляя ядерной страной, но как &quot;раб на галерах&quot;? Что ещё для уважения жаждущих жертвенности?
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10 час.
нл
николай лебедев
Вопрос к тупоголовым-нахера, мягко выражаясь, ВВП вся эта лабуда? По себе, что-ли, судят, как копеечку от хозяев получат, так у них крылышки отрастают-типа мы небожители.Отправлять таких надо в камеру к пахану-сидельцу анальному и привлекать к общественно-полезному труду, в противном случае лишать пропитания, кто не работает-тот не ест.
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6 час.
Серж Южанин
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2 час.

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