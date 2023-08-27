"Доказательства неопровержимые" История с «яхтой Путина» за 3 миллиарда получила неожиданное продолжение — рассказываю подробности

Кому-то хочется. чтобы президент жил на острове в шалаше, лаптях и парике, управляя ядерной страной, но как "раб на галерах"? Что ещё для уважения жаждущих жертвенности?

нл

николай лебедев

Вопрос к тупоголовым-нахера, мягко выражаясь, ВВП вся эта лабуда? По себе, что-ли, судят, как копеечку от хозяев получат, так у них крылышки отрастают-типа мы небожители.Отправлять таких надо в камеру к пахану-сидельцу анальному и привлекать к общественно-полезному труду, в противном случае лишать пропитания, кто не работает-тот не ест.