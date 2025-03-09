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Болтон раскрыл истинное отношение Трампа к Путину и Зеленскому

Болтон раскрыл истинное отношение Трампа к Путину и Зеленскому

Болтон: Трамп оставил Украину без разведданных из-за неприязни к Зеленскому Президент Украины Владимир Зеленский на самом деле никогда не нравился американскому лидеру Дональду Трампу, написал в социальной сети X бывший советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

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