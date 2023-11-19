МЧС: в Россию доставят ещё 117 россиян, эвакуированных из сектора Газа

В Каире российские спасатели, психологи и врачи оказывают гражданам всю необходимую помощь. Очередной спецборт МЧС России привезёт в Москву ещё 117 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа.
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