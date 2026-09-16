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NewsOne

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Мендель посоветовала Украине вместо «самоубийства» согласиться на «финский сценарий»

Мендель посоветовала Украине вместо «самоубийства» согласиться на «финский сценарий»

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель предложила Украине согласиться на «финский сценарий», чтобы конфликт завершился.

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