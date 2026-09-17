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U.N. finds grounds U.S. committed war crimes in Iran school bombing

The United Nations Human Rights Council published a report alleging that the United States may have committed a war crime in its attacks on Iran.

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