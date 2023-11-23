Цифры ради: менее 40% туроператоров подключились к «Электронной путевке»

Система «Электронная путевка», которая должна обеспечить прозрачность рынка туруслуг, так и не заработала в полную силу с 15 ноября — к ней подключились менее 40% всех компаний, продающих зарубежные поездки, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
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