Цифры ради: менее 40% туроператоров подключились к «Электронной путевке»

Система «Электронная путевка», которая должна обеспечить прозрачность рынка туруслуг, так и не заработала в полную силу с 15 ноября — к ней подключились менее 40% всех компаний, продающих зарубежные поездки, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.