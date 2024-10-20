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Царьград

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Несколько рейсов задержали в нижегородском аэропорту 20 октября

Несколько рейсов задержали в нижегородском аэропорту 20 октября

Сегодня утром в аэропорту Нижнего Новгорода были задержаны несколько рейсов, сообщает онлайн-табло воздушной гавани.

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