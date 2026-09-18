Путин утвердил приоритет укрепления ядерной триады России

Президент России Владимир Путин в Кремле отметил, что укрепление ядерной триады остаётся безусловным приоритетом новой госпрограммы вооружений, что способствует обеспечению суверенитета страны и поддержанию мирового баланса сил.
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