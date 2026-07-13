ВККС России разрешила возбудить дела против двух судей из Кузбасса

13 июля Высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила запросы главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, разрешив возбудить уголовные дела в отношении двух судей из Кемеровской области.
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