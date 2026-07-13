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Царьград

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ВККС России разрешила возбудить дела против двух судей из Кузбасса

ВККС России разрешила возбудить дела против двух судей из Кузбасса

13 июля Высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила запросы главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, разрешив возбудить уголовные дела в отношении двух судей из Кемеровской области.

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