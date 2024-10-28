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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Колорадо» выиграл 5 матчей подряд после 4 поражений на старте. Команда идет 4-й в дивизионе

«Колорадо» выиграл 5 матчей подряд после 4 поражений на старте. Команда идет 4-й в дивизионе

«Эвеланш» одолели «Оттаву» (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ.  Команда под руководством Джареда Беднара набрала 10 очков в 9 играх и занимает 4-е место в Центральном дивизионе.

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