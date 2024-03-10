Радимов призвал руководство «Спартака» отпустить Абаскаля и не мучаться

Владислав Радимов предложил радикальные меры руководству «Спартака». Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владислав Радимов, комментируя поражение «Спартака» от «Факела», заявил, что боссам московского клуба пора расстаться с наставником команды Гильермо Абаскалем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии